Мурашко назвал болезни, при которых необходимо диспансерное наблюдение 

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами перечислил заболевания, при которых необходимо амбулаторное лечение.
Он выделил диабет, сердечную недостаточность и болезни почек.
"Пациенты с сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью, перенесшие хирургические вмешательства на сердце и сосудах, имеющие болезни почек должны в обязательном порядке быть охвачены диспансерным наблюдением", — заявил Мурашко.
Ранее "Рамблер" сообщал, какая специя поможет от кашля и поддержит здоровье почек.