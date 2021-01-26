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Мурашко назвал болезни, при которых необходимо диспансерное наблюдение 

Даня Виттиг 6 часов назад
Мурашко назвал болезни, при которых необходимо диспансерное наблюдение
Фото: depositphotos.com
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами перечислил заболевания, при которых необходимо амбулаторное лечение.
Он выделил диабет, сердечную недостаточность и болезни почек.

"Пациенты с сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью, перенесшие хирургические вмешательства на сердце и сосудах, имеющие болезни почек должны в обязательном порядке быть охвачены диспансерным наблюдением", — заявил Мурашко.

Ранее "Рамблер" сообщал, какая специя поможет от кашля и поддержит здоровье почек.
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