Специя, которая спасет от кашля и поможет почкам 

Во время пандемии стоит особенно внимательно следить за своим здоровьем. Однако многие советуют не злоупотреблять лекарственными средствами, выбирая вместо них природные.

Среди особенно полезных для здоровья продуктов эксперты выделяют кардамон. Эта специя обладает целым списком целебных свойств.

Так, кардамон рекомендуют принимать при бронхите, гриппе, простуде, воспалении легких из-за мощного противокашлевого действия.

При этом кардамон работает как мочегонное средство, облегчающее работу почек, желчного пузыря и мочеполовой системы. Именно поэтому будет полезно добавлять его в пищу как специю.

Кроме того, исследования доказали, что кардамон снижает риск развития сахарного диабета. Так, добровольцы принимали кардамон в течение 12 недель. Оказалось, что 3 грамма специи в день улучшили показатели давления участников исследования. Это произошло, потому как специя регулирует уровень глюкозы и инсулина в крови за счет ингибирования пищеварительных ферментов. Такой эффект снижает вероятность развития диабета. Интересно, что у этих людей снизился и уровень «плохого» холестерина, и уровень триглицеридов.

Кроме использования кардамона в качестве добавки к пище, советуют также заваривать с ним травяные чаи.