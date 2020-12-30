Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Стопкоронавирус.рф

Специя, которая спасет от кашля и поможет почкам 

Диана Товсепова 30 декабря 2020
Специя, которая спасет от кашля и поможет почкам
Фото: depositphotos.com
Во время пандемии стоит особенно внимательно следить за своим здоровьем. Однако многие советуют не злоупотреблять лекарственными средствами, выбирая вместо них природные.
Среди особенно полезных для здоровья продуктов эксперты выделяют кардамон. Эта специя обладает целым списком целебных свойств.
Так, кардамон рекомендуют принимать при бронхите, гриппе, простуде, воспалении легких из-за мощного противокашлевого действия.
При этом кардамон работает как мочегонное средство, облегчающее работу почек, желчного пузыря и мочеполовой системы. Именно поэтому будет полезно добавлять его в пищу как специю.
Кроме того, исследования доказали, что кардамон снижает риск развития сахарного диабета. Так, добровольцы принимали кардамон в течение 12 недель. Оказалось, что 3 грамма специи в день улучшили показатели давления участников исследования. Это произошло, потому как специя регулирует уровень глюкозы и инсулина в крови за счет ингибирования пищеварительных ферментов. Такой эффект снижает вероятность развития диабета. Интересно, что у этих людей снизился и уровень «плохого» холестерина, и уровень триглицеридов.
Кроме использования кардамона в качестве добавки к пище, советуют также заваривать с ним травяные чаи.
Видео дня. Какая еда поможет восстановить печень
Комментарии 2
Народная медицина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение