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Как распознать опасное высокое артериальное давление 

Даня Виттиг 1 час назад
Как распознать опасное высокое артериальное давление
Фото: depositphotos.com
Американские медики назвали шесть признаков, когда высокое артериальное давление становится опасным и требует срочного обращения к врачу. Об этом сообщает Express.
Часто повышенные показатели могут не проявляться, при этом оказывать значительный негативных эффект на организм, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
По мнению специалистов, критический показатель для вызова скорой — давление выше 180/120. Давление может вызывать следующие симптомы: боль в груди, сильную головную боль, онемение, слабость, расфокусировку зрения и одышку.
Если человек регулярно отмечает у себя повышенное давление, эксперты советуют выполнять физические упражнения и изменить пищевые привычки, снизить потребление соли, есть больше овощей и фруктов, нежирные молочные продукты, бобы, орехи, цельнозерновые углеводы и ненасыщенные жиры.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему люди страдают от низкого давления.
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