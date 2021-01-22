Как распознать опасное высокое артериальное давление 

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Американские медики назвали шесть признаков, когда высокое артериальное давление становится опасным и требует срочного обращения к врачу. Об этом сообщает Express.

Часто повышенные показатели могут не проявляться, при этом оказывать значительный негативных эффект на организм, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению специалистов, критический показатель для вызова скорой — давление выше 180/120. Давление может вызывать следующие симптомы: боль в груди, сильную головную боль, онемение, слабость, расфокусировку зрения и одышку.

Если человек регулярно отмечает у себя повышенное давление, эксперты советуют выполнять физические упражнения и изменить пищевые привычки, снизить потребление соли, есть больше овощей и фруктов, нежирные молочные продукты, бобы, орехи, цельнозерновые углеводы и ненасыщенные жиры.