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В чем может быть причина низкого давления 

Мария Грибова 6 часов назад
Почему люди страдают от низкого давления
Фото: depositphotos.com
Медики ставят диагноз гипотония, если у пациента давление ниже 90/60 мм ртутного столба. Однако для не которых также давление может быть нормой и не сопровождаться ухудшением самочувствия, а для других наоборот. «Рамблер» расскажет, в чем может быть причина низкого давления.
Для людей с низким давлением характерны такие симптомы, как сонливость, слабость, частые головные боли, ощущение холода в конечностях, озноб, тошнота. Также возможно нарушение сердечного ритма, его учащение, головокружения и обмороки.
Теперь стоит разобраться в причине низкого давления. Нередко это является симптомом некоторых других заболеваний. Например, анемии, патологии сердца или щитовидной железы. Также проблема может заключаться в обезвоживании, при солнечном или тепловом ударе и приеме некоторых лекарственных препаратов. А в молодом возрасте гипотония наблюдается у людей с дисфункцией нервной системы и с недостатком массы тела.
Если у человека обычно давление в норме или немного повышено, а сейчас наблюдается понижение, то это может указывать на опасные состояния для жизни. Это может быть шок, сильное кровотечение, инфаркт, интоксикация, гипогликемия и многое другое.
В случае внезапного приступа гипотонии необходимо немедленно вызывать скорую.
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