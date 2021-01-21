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Рубцы и зуд: онкологи раскрыли неожиданный симптом рака 

Даня Виттиг 3 часа назад
Рубцы и зуд: онкологи раскрыли неожиданный симптом рака
Фото: depositphotos.com
Врачи раскрыли неожиданный симптом рака. Об этом сообщает Express.
По мнению врачей, рубцы, бугристость и зуд на ладонях могут оказаться признаками заболевания. Они объяснили, что в 90% рубцевание связано с внутренними злокачественными новообразованиями.
Также подобные симптомы могут быть связаны с раком желудка или легких, а иногда говорят о новообразованиях на голове или в мочеполовых путях.
Специалисты предупреждают, что при появлении каких-либо необычных изменений на руках следует сразу обращаться за медицинской помощью.
Ранее "Рамблер" сообщал о главных факторах, провоцирующих рак.
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