Рубцы и зуд: онкологи раскрыли неожиданный симптом рака 

Врачи раскрыли неожиданный симптом рака. Об этом сообщает Express.

По мнению врачей, рубцы, бугристость и зуд на ладонях могут оказаться признаками заболевания. Они объяснили, что в 90% рубцевание связано с внутренними злокачественными новообразованиями.

Также подобные симптомы могут быть связаны с раком желудка или легких, а иногда говорят о новообразованиях на голове или в мочеполовых путях.

Специалисты предупреждают, что при появлении каких-либо необычных изменений на руках следует сразу обращаться за медицинской помощью.