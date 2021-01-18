Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Стопкоронавирус.рф

Мясников назвал главные факторы, провоцирующие рак 

Мира Маркина 5 часов назад
Мясников: сигареты и вредная пища провоцируют рак
Фото: Кадр из шоу "О самом главном"
Александр Мясников назвал главные факторы, провоцирующие развитие онкологии. В первую очередь, врач упомянул о канцерогенах:

"Практически любой продукт может стать канцерогеном — это и еда, и строительные материалы. Есть вещи, доказано провоцирующие рак. Это асбест. В строительстве он применялся до второй половины XX века. Он провоцирует рак легких".

Помимо прочего, причиной рака могут быть разновидности лаков и вещи из свинца. В уже построенном доме эта проблема не так распространена, а вот строители находятся в группе риска:
Телеведущий также не забыл упомянуть о вредной пище и сигаретах:

"Мы знаем канцерогены в питании. Это жареное, копченое и соленое. Они могут вызвать рак желудка. Внедрение холодильников совпало со снижением кривой рака желудка. Но подскочил рак легких. Самый главный канцероген — сигареты. Сорок процентов раковых больных курили или были пассивными курильщиками".

Эксперт напомнил и о том, что 17% онкологических случаев вызваны инфекциями, гепатитом B и C, а также папилломами. Малоподвижный образ жизни и алкоголь также нередко становятся причинами онкологии.
Чтобы защитить себя от недуга, медик призвал правильно и умеренно питаться, отказаться от вредных привычек, вести активный образ жизни и делать прививки.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывало "безобидных" привычках, провоцирующих рак.
Видео дня. Как распознать опасные родинки на теле
Комментарии 9
Болезни и лекарства , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как распознать синдром раздраженного кишечника
08:23
Как распознать синдром раздраженного кишечника
Болезни и лекарства
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
05:08
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
00:16
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
Коронавирус
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
04:36
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
Народная медицина
Как распознать опасные родинки
03:49
Как распознать опасные родинки
Болезни и лекарства
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
08:16
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
ЗОЖ
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
01:04
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
Коронавирус
Как компьютеры влияют на наше здоровье
07:43
Как компьютеры влияют на наше здоровье
ЗОЖ
7 привычек, которые губят позвоночник
09:30
7 привычек, которые губят позвоночник
Болезни и лекарства
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение