Мясников: сигареты и вредная пища провоцируют рак

Фото: Кадр из шоу "О самом главном"

Александр Мясников назвал главные факторы, провоцирующие развитие онкологии. В первую очередь, врач упомянул о канцерогенах:

"Практически любой продукт может стать канцерогеном — это и еда, и строительные материалы. Есть вещи, доказано провоцирующие рак. Это асбест. В строительстве он применялся до второй половины XX века. Он провоцирует рак легких".

Помимо прочего, причиной рака могут быть разновидности лаков и вещи из свинца. В уже построенном доме эта проблема не так распространена, а вот строители находятся в группе риска:

Телеведущий также не забыл упомянуть о вредной пище и сигаретах:

"Мы знаем канцерогены в питании. Это жареное, копченое и соленое. Они могут вызвать рак желудка. Внедрение холодильников совпало со снижением кривой рака желудка. Но подскочил рак легких. Самый главный канцероген — сигареты. Сорок процентов раковых больных курили или были пассивными курильщиками".

Эксперт напомнил и о том, что 17% онкологических случаев вызваны инфекциями, гепатитом B и C, а также папилломами. Малоподвижный образ жизни и алкоголь также нередко становятся причинами онкологии.

Чтобы защитить себя от недуга, медик призвал правильно и умеренно питаться, отказаться от вредных привычек, вести активный образ жизни и делать прививки.