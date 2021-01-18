Как распознать синдром раздраженного кишечника 

Синдромом раздраженного кишечника называется заболевание с нарушениями дефекации и болями в нижней части живота. Патология относится к нарушению функций кишечника и наблюдается у пациентов любого возраста. Она связана со сверхчувствительной реакцией кишечника на психологические и иные раздражающие факторы.

По статистике, этим синдромом страдает около 15% населения планеты. К сожалению, многие списывают это состояние на стресс и не обращаются с ним к врачу. И хоть СКР не представляет угрозы для жизни, необходимо выявить недуг и назначить комплексное лечение.

Смотрите видео, чтобы узнать, как самостоятельно распознать синдром раздраженного кишечника.