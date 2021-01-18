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О каких болезнях говорит постоянный «сушняк» 

Даня Виттиг 5 часов назад
О каких болезнях говорит постоянный «сушняк»
Фото: depositphotos.com
Сухость во рту знакома большинству из нас. Но далеко не всегда мы связываем этот симптом с каким-то заболеванием. "Рамблер" выяснил, откуда берется "сушняк".
Недостаточное увлажнение слюной носит название "ксеростомия" и причин для нее достаточно много. Помимо алкоголя и фактического недостатка питьевой воды (не чая и газировок, а воды) сухость провоцировать плохая работа желез, стресс, курение и аутоиммунные нарушения.
Если ощущение "пустыни во рту" появляется изредка, то волноваться не стоит, просто поддерживайте водный баланс и пейте чистую воду (от 1 до 2 литров в день в зависимости от веса). А если симптом проявляется на постоянной основе, то имеет смысл обратиться к врачу.
Слюнные железы могут не справляться со своим функциями после приема лекарств. Примерно 400 препаратов имеют подобный побочный эффект. В таком случае стоит посовещаться с лечащим врачом и сократить дозировку.
Также постоянная сухость может быть предвестником сахорного диабета, ВИЧ, болезни Паркинсона и Шегрена. Гормональные изменения, вызванные, например, менопаузой, также угнетающе действуют на работу слюноотделения.
Табачный дым и спиртные напитки могут стать причиной сухости во рту у заядлых любителей пагубных привычек. Единственный путь избавления от проблемы — удалить причины недуга.
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