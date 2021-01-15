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Как распознать опасные родинки 

Катерина Саломе 7 часов назад
Родинка — это доброкачественное образование, но при определенных условиях она может перерождаться в злокачественное с развитием самой тяжелой из раковых опухолей — меланомы.
Меланома может образоваться в любом возрасте, но чаще всего возникает у людей от 30 до 50 лет. У женщин местами «повышенного риска» считаются кожа шеи и ног, а у мужчин — туловище и руки. Меланома опасна своим быстрым ростом, метастазами в лимфатические узлы, а также в легкие, печень, кости, сердце, желудок, головной мозг. Но на начальной стадии, когда опухоль находится в верхнем эпидермальном слое кожи, возможно полное излечение заболевания.
Смотрите видео, чтобы узнать, как распознать опасную родинку.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что сделать, чтобы укрепить сосуды.
Болезни и лекарства , Видео
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