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Что сделать, чтобы укрепить сосуды 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, заболевания сердечно-сосудистой системы — основная причина смертности во всем мире на протяжении многих лет.
На проблемы с сосудами указывает ряд признаков. Например, плохой аппетит, постоянное чувство усталости, головные боли и головокружения, шум в ушах, повышенный пульс и многие другие. Плохое состояние сосудов влияет и на умственные способности человека.
Как укрепить их и что сделать сейчас, чтобы не допустить развития серьезных заболеваний? Смотрите видео, чтобы узнать, как сохранить сосуды здоровыми и эластичными.
Ранее "Рамблер" рассказывал про болезни, которые все считают "старческими", но это не так.
ЗОЖ , Видео , ВОЗ
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