Что сделать, чтобы укрепить сосуды 

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения , заболевания сердечно-сосудистой системы — основная причина смертности во всем мире на протяжении многих лет.

На проблемы с сосудами указывает ряд признаков. Например, плохой аппетит, постоянное чувство усталости, головные боли и головокружения, шум в ушах, повышенный пульс и многие другие. Плохое состояние сосудов влияет и на умственные способности человека.

Как укрепить их и что сделать сейчас, чтобы не допустить развития серьезных заболеваний? Смотрите видео, чтобы узнать, как сохранить сосуды здоровыми и эластичными.