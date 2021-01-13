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Болезни, которые все считают «старческими», но это не так 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Болезни, как и многие другие вещи, эволюционируют. Вирусы, например, становятся устойчивыми к антибиотикам, а болезни начинают поражать молодые организмы. Люди уверены, что определенные недуги могут появиться только в определенном возрасте, но это не так.
Эксперты ВОЗ сообщают, что за последнее время "помолодели" многие болезни. Гипертония, инсульт, остеопороз, подагра — все эти заболевания губят не только стариков, но и молодых людей. Смотрите видео и узнайте, какие заболевания с каждым годом становятся все моложе, а также, как защитить себя от этих болезней.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые выяснили, что активность мозга снижается после 35 лет.
Болезни и лекарства , ВОЗ
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