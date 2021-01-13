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Ученые выяснили, что активность мозга снижается после 35 лет 

Даня Виттиг 9 часов назад
Ученые выяснили, что активность мозга снижается после 35 лет
Фото: depositphotos.com
Ученые рассказали, в каком возрасте происходит снижение мозговой активности. О теории ученых из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана сообщает Med-heal.ru.
Чтобы выявить пиковые возможности мозга, ученые обратили внимание на статистику шахматных партий, сыгранных за последние 130 лет. По итогу, исследователи создали график, отображающий связь между физиологическими возможностями мозга и возрастом.
Выяснилось, что производительность мозга стремительно увеличивается до 20 лет, максимальный показатель наступает в 35 лет. Затем производительность мозга начинает ухудшаться.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые нашли неожиданное лекарство от рака мозга.
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