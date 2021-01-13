Ученые выяснили, что активность мозга снижается после 35 лет 

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Ученые рассказали, в каком возрасте происходит снижение мозговой активности. О теории ученых из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана сообщает Med-heal.ru.

Чтобы выявить пиковые возможности мозга, ученые обратили внимание на статистику шахматных партий, сыгранных за последние 130 лет. По итогу, исследователи создали график, отображающий связь между физиологическими возможностями мозга и возрастом.

Выяснилось, что производительность мозга стремительно увеличивается до 20 лет, максимальный показатель наступает в 35 лет. Затем производительность мозга начинает ухудшаться.