Малышева назвала главные ошибки людей при обморожении 

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала об ошибках, которые зачастую совершают люди при обморожении. Этим она поделилась в очередном выпуске "Жить здорово!", который опубликован на YouTube-канале передачи.

Как сообщила медик, при обморожении ни в коем случае не стоит опускать конечности сразу в горячую воду — необходимо начать с воды температуры тела. Растираться снегом тоже не нужно, так как это еще больше травмирует и так поврежденные участки тела. Н надо также растираться спиртом или пить алкоголь, так как он притупляет боль, а растирание спиртом не помогает расширить сосуды.

Малышева описала также стадии обморожения. На первой стадии кожа бледнеет, на второй появляются волдыри, на третьей стадии теряется чувствительность и разрушаются нервные рецепторы. А на четвертой стадии развивается гангрена.

Телеведущая посоветовала обращаться к врачам в случае, если у пациента начинает пропадать чувствительность.