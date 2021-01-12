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Стопкоронавирус.рф

Китайские ученые предложили применять кофе как лекарство от рака 

Диана Товсепова 6 часов назад
Ученые по всему миру продолжают исследовать реакции организма на популярные продукты и их связь с различными заболеваниями. Так, выяснилось, что потребление нескольких чашек кофе в день снижает риски развития рака предстательной железы на 10% и увеличивает шансы заболевших им пациентов на выживание на 16%. Об этом говорят результаты исследования, проведенного китайскими учеными.
Один из авторов работы, доктор Кэфэн Ванг из Китайского медицинского университета, отмечает, что такой эффект кофе может объясняться противовоспалительными и антиоксидантными свойствами напитка и его способностью улучшать метаболизм глюкозы, корректируя уровень половых гормонов, предохраняющих от возникновения раковых опухолей.
Доктор Ванг отмечает, что стоит более детально изучить связь этого напитка и рака, но уже сейчас «мужчин можно поощрить увеличить потребление кофе, чтобы потенциально снизить риск развития рака простаты».
Предыдущие исследования уже показывали, что регулярное употребление кофе снижает риск развития рака печени, кишечника и молочной железы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что коронавирус может грозить импотенцией.
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Болезни и лекарства , Видео
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