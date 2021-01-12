Ученые по всему миру продолжают исследовать реакции организма на популярные продукты и их связь с различными заболеваниями. Так, выяснилось, что потребление нескольких чашек кофе в день снижает риски развития рака предстательной железы на 10% и увеличивает шансы заболевших им пациентов на выживание на 16%. Об этом говорят результаты исследования, проведенного китайскими учеными.

Один из авторов работы, доктор Кэфэн Ванг из Китайского медицинского университета, отмечает, что такой эффект кофе может объясняться противовоспалительными и антиоксидантными свойствами напитка и его способностью улучшать метаболизм глюкозы, корректируя уровень половых гормонов, предохраняющих от возникновения раковых опухолей.

Доктор Ванг отмечает, что стоит более детально изучить связь этого напитка и рака, но уже сейчас «мужчин можно поощрить увеличить потребление кофе, чтобы потенциально снизить риск развития рака простаты».

Предыдущие исследования уже показывали, что регулярное употребление кофе снижает риск развития рака печени, кишечника и молочной железы.