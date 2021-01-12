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Вирусолог предупредил об угрозе импотенции из-за COVID-19 

Диана Товсепова 2 часа назад
COVID-19 может грозить импотенцией, потому как инфекция поражает и воздействует на почти все органы и ткани организма. Об этом рассказал заведующий Лабораторией геномной инженерии Павел Волочков изданию «Невские новости».

«Коронавирус более органотропный. Он поражает практически все органы и ткани, где ангиотензин — конвертирующий фермент. Это экспрессируется и на семенниках, поэтому с большой вероятностью, вирус будет поражать и половые органы», — предположил вирусолог.

По словам специалиста, степень поражения организма зависит от иммунной системы. При этом иммунная система, уничтожая вирус, может поражать железы, которые участвуют в выработке половых гормонов.

«У кого-то это может вызвать серьезную дисфункцию, спровоцировать последствия эндокринной системы, которая регулирует либидо и половые процессы», — отметил Волочков.

Ранее "Рамблер" сообщал о девушке, в организме которой нашли 18 мутаций коронавируса.
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Коронавирус , Видео
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