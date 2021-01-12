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Стопкоронавирус.рф

В организме россиянки нашли 18 мутаций коронавируса 

Стелла Шмель 28 минут назад
В организме россиянки нашли 18 мутаций коронавируса
Фото: РИА Новости
Россиянка полгода не могла окончательно вылечиться от коронавирусной инфекции, в итоге в ее организме развилось 18 мутаций COVID-19. Об этом говорится в препринте с описанием случая, опубликованном российскими учеными на сайте virological.org.
Больной женщине — 47 лет, также у нее диагностирована злокачественная лимфома. Коронавирус у нее впервые был обнаружен в апреле 2020 при прохождении курса химиотерапии. С тех пор на протяжении полугода анализы давали положительный результат, указывая на наличие вируса.
Медики сравнили мазки, которые были взяты у россиянки весной и в конце лета. Оказалось, что в ее организме развилось множество новых мутаций. Две из них были идентичны штаммам коронавируса, который был найден у норок в Дании.
Ранее "Рамблер" писал, что зарегистрирован первый случай заражения гориллы COVID-19.
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