Потеря обоняния оказалась симптомом болезни Паркинсона. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на данные Фонда Паркинсона.

Оказалось, что люди с диагнозом болезнь Паркинсона в большинстве случаев указывали, что еще за несколько лет до развития заболевания их обоняние притуплялось. Статистика по болезни говорит, что запахов не чувствуют до 90% пациентов с болезнью Паркинсона.

Специалисты отмечают, что фаза болезни до появления двигательных симптомов длится около пяти лет и даже больше, поэтому потеря обоняния может помочь выявить заболевание на ранней стадии.