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Потеря обоняния оказалась симптомом болезни Паркинсона 

Стелла Шмель 7 часов назад
Потеря обоняния оказалась симптомом болезни Паркинсона
Фото: depositphotos.com
Потеря обоняния оказалась симптомом болезни Паркинсона. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на данные Фонда Паркинсона.
Оказалось, что люди с диагнозом болезнь Паркинсона в большинстве случаев указывали, что еще за несколько лет до развития заболевания их обоняние притуплялось. Статистика по болезни говорит, что запахов не чувствуют до 90% пациентов с болезнью Паркинсона.
Специалисты отмечают, что фаза болезни до появления двигательных симптомов длится около пяти лет и даже больше, поэтому потеря обоняния может помочь выявить заболевание на ранней стадии.
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