Что сладости делают с вашим мозгом

Миллионы людей по всему миру потребляют сахар ежедневно, даже не подозревая о том, какое влияние он оказывает на мозг. Подробнее о том, почему каждому из нас следует сократить потребление этого продукта, — в материале "Рамблера".

Ухудшение настроения

Принято считать, что конфеты и шоколад неизменно поднимают настроение, но это не совсем так. Изучив пищевые привычки и настроение 23 тысяч человек, ученые установили, что более высокое количество сахара в рационе связано с более частыми случаями депрессивного расстройства.

Снижение умственных способностей

Повышенный уровень глюкозы в крови ударяет по кровеносным сосудам, что день за днем вызывает другие проблемы со здоровьем. В частности, у пациентов с диабетом выявляли прогрессирующие повреждения мозга, которые приводят к нарушениям когнитивных функций. Более того, даже при отсутствии диабета потребление большого количества сладкого приводило к тому, что люди показывали более низкие результаты в тестах на определение умственных способностей.

Ухудшение памяти

Злоупотребление сладостями на постоянной основе провоцирует воспаление, которое вызывает проблемы с памятью. Это доказали ученые, выявившие маркеры воспаления в гиппокампе крыс, в рационе которых было излишне много сахара.