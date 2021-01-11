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Ученые выяснили, какой паразит повышает риск развития рака мозга 

Анна Арсеньева 1 час назад
Назван паразит, повышающий риск развития рака мозга
Фото: depositphotos.com
Американские ученые выяснили, что заражение токсоплазмой в два-три раза увеличивает риск развития редких форм глиомы — самого распространенного типа рака мозга. Об этом сообщает ТАСС.
Токсоплазма — это внутриклеточный паразит. Он обитает в кишечнике домашних кошек. Токсоплазмой заражены от трети до половины населения планеты.
По словам специалистов, паразит влияет на работу мозга. Зараженные им люди становятся склонными к нерациональным поступкам, приступам ярости и шизофрении.
Ученые из Университета южной Флориды проанализировали образцы опухолей больных одной из самых редких и агрессивных форм глиобластомы и сравнили их с тканями здоровых людей. Оказалось, что в крови пациентов с глиомой часто находили антитела к токсоплазме.
Как заявили исследователи, заражение паразитом увеличивало риск тяжелых и легких форм глиомы примерно в 2,5 и 3 раза.
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