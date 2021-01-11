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Ребенок из России выиграл самое дорогое лекарство в мире 

Анна Арсеньева 57 минут назад
Ребенок из России выиграл самое дорогое лекарство в мире
Фото: depositphotos.com
Девочка из Уфы выиграла в лотерею самый дорогой препарат в мире Zolgensma. Его стоимость — более 160 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК.
Ребенок болен спинальной мышечной атрофией. Инъекция препарата вводится один раз и должна остановить развитие заболевания у детей до двух лет.

«Варе исполнится два года, важно успеть ввести лекарство до этого времени», — рассказала мама девочки Мария Хайруллина.

Лотерею с 2019 года проводит швейцарская компания Novartis. Независимая комиссия тянет жребий среди заявок со всего мира и распределяет 100 доз препарата.
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