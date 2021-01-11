Названы симптомы COVID-19, которые все игнорируют

Врач больницы Кройдоновского университета в Великобритании Лидия Осэй-Боатенг назвала два симптома коронавируса, на которые редко обращают внимание. Об этом сообщает Express.

Как рассказала медик, во время второй волны коронавируса инфицированные начали испытывать более легкие симптомы COVID-19. Некоторые из них многие игнорируют. Например, боли в горле и головные боли.