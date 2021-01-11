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Врач назвала симптомы COVID-19, которые все игнорируют 

Анна Арсеньева 6 часов назад
Названы симптомы COVID-19, которые все игнорируют
Фото: depositphotos.com
Врач больницы Кройдоновского университета в Великобритании Лидия Осэй-Боатенг назвала два симптома коронавируса, на которые редко обращают внимание. Об этом сообщает Express.
Как рассказала медик, во время второй волны коронавируса инфицированные начали испытывать более легкие симптомы COVID-19. Некоторые из них многие игнорируют. Например, боли в горле и головные боли.

"К тому времени, когда они поймут, что у них COVID-19, они уже успеют вступить в контакт с другими людьми", — сказала врач.

Ранее "Рамблер" сообщал, что вирусолог назвал радиацию опасной для борьбы с COVID-19.
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