Названы симптомы COVID-19, которые все игнорируют

Врач больницы Кройдоновского университета в Великобритании Лидия Осэй-Боатенг назвала два симптома коронавируса, на которые редко обращают внимание. Об этом сообщает Express.
Как рассказала медик, во время второй волны коронавируса инфицированные начали испытывать более легкие симптомы COVID-19. Некоторые из них многие игнорируют. Например, боли в горле и головные боли.
"К тому времени, когда они поймут, что у них COVID-19, они уже успеют вступить в контакт с другими людьми", — сказала врач.
Ранее "Рамблер" сообщал, что вирусолог назвал радиацию опасной для борьбы с COVID-19.