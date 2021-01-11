Вирусолог назвал радиацию опасной для борьбы с COVID-19 

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что использование радиации для борьбы с коронавирусом может быть опасно. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам медика, доза рентгена, способная уничтожить коронавирус может навредить пациенту.

Вирусолог отметил, что есть безопасные способы борьбы с инфекцией. Например, хорошей дезинфекцией является облучение поверхностей или уничтожение коронавируса в воздухе при помощи ультрафиолета.

Прежде российские ученые заявили, что слабые дозы радиации могут убивать SARS-CoV-2 и при этом не оказывать негативного воздействия на человека. Эксперты изучают влияние радиации на инфекцию вместе со специалистами из Узбекистана.