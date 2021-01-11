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Стопкоронавирус.рф

Российский врач раскрыл опасность британского штамма 

Анна Арсеньева 8 часов назад
Российский врач раскрыл опасность британского штамма
Фото: depositphotos.com
Врач-терапевт Андрей Кондрахин высказался об опасности британского штамма коронавируса для России. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам медика, риск распространения британского штамма высок, так как он более заразный. Кроме того, заболевшие могут не изолироваться вовремя, так как ПЦР не всегда показывает наличие вируса. Однако, как заявил врач, новый вариант коронавируса не тяжелее предыдущего и лечится точно так же.
Андрей Кондрахин отметил, что в России циркулирует другой штамм, который будет конкурировать с британским:

«И не факт, что английский победит».

Ранее "Рамблер" сообщал, что Гинцбург допустил существование "российского" штамма коронавируса.
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