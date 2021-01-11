Российский врач раскрыл опасность британского штамма 

Врач-терапевт Андрей Кондрахин высказался об опасности британского штамма коронавируса для России. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам медика, риск распространения британского штамма высок, так как он более заразный. Кроме того, заболевшие могут не изолироваться вовремя, так как ПЦР не всегда показывает наличие вируса. Однако, как заявил врач, новый вариант коронавируса не тяжелее предыдущего и лечится точно так же.

Андрей Кондрахин отметил, что в России циркулирует другой штамм, который будет конкурировать с британским: