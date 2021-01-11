Гинцбург допустил существование «российского» штамма коронавируса

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости допустил существование "российского" штамма коронавируса.
"Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, ЮАР, Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм",
— заявил эксперт.
По словам Гинцбурга, в России секвенируют меньшее количество образцов вирусов, чем в Великобритании. Вот почему новый штамм все еще не найден.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, для кого опаснее новый штамм коронавируса.