Гинцбург допустил существование «российского» штамма коронавируса

"Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, ЮАР, Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм",