7 привычек, которые губят позвоночник 

Позвоночник — это основа всего нашего тела. В нем находится важный инструмент контроля подвижности всех составляющих организма — спинной мозг. Также он отвечает за чувствительность и за качество работы внутренних органов.

Если человек ведет не самый правильный образ жизни, с позвоночником могут начаться проблемы. И как следствие — со всеми органами нашего тела. Поэтому следует избегать вредных привычек, которые могут негативно влиять на позвоночник.

Из видео вы узнаете, какие повседневные привычки являются губительными для нашей спины и что с этим делать.