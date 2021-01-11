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7 привычек, которые губят позвоночник 

Стелла Шмель 4 часа назад
Позвоночник — это основа всего нашего тела. В нем находится важный инструмент контроля подвижности всех составляющих организма — спинной мозг. Также он отвечает за чувствительность и за качество работы внутренних органов.
Если человек ведет не самый правильный образ жизни, с позвоночником могут начаться проблемы. И как следствие — со всеми органами нашего тела. Поэтому следует избегать вредных привычек, которые могут негативно влиять на позвоночник.
Из видео вы узнаете, какие повседневные привычки являются губительными для нашей спины и что с этим делать.
Ранее "Рамблер" писал, в чем может быть причина низкого давления.
Болезни и лекарства , Видео
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