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Врач рассказала, как вычислить «самоубийственную» головную боль 

Елизавета Назарова 7 часов назад
Врач назвала симптомы «самоубийственной» головной боли
Фото: depositphotos.com
Директор британской медицинской компании Healthspan Сара Брюэр рассказала о том, как вычислить «самоубийственную» головную боль. Об этом сообщает Daily Express.
Речь идет о кластерной головной боли. Брюэр отметила, что это заболевание встречается очень редко — у одного человека из тысячи. При этом, неприятные ощущения настолько сильные, что мешают нормальной жизни человека.

"Кластерные головные боли — это один из самых сильных видов боли, которую может испытывать человек. Ее называют самоубийственной"

Подобные боли возникают регулярно, в одно и то же время и могут продолжаться до трех часов. Во время кластерных болей человек чувствует, как неприятные ощущения "переходят" с одной стороны лица на другую. Помимо прочего, их симптомом является потливость, покраснение лица, сужение зрачков и опущенное веко.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые рассказали о болезнях, о которых сигнализирует покраснение языка.
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