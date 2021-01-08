О какой болезни сигнализирует покраснение языка 

Ученые американского Национального института сердца, легких и крови установили, что гладкий, потолстевший и покрасневший язык может сигнализировать об опасном заболевании. Об этом говорится на сайте NHLBI.

Как выяснилось, покраснение языка может указывать на дефицит витамина B12 в организме, нехватка которого, в свою очередь, повышает риск пернициозной анемии. По словам экспертов, человеку необходим витамин B12 для выработки здоровых эритроцитов и нормальной работы нервной системы.

Вместе с тем дефицит этого витамина может привести к повреждению нервов и спровоцировать покалывания и онемения в руках и ногах, мышечную слабость и потерю рефлексов.

«Вы можете чувствовать себя неустойчиво, терять равновесие и испытывать проблемы при ходьбе»,

— пояснили исследователи.

Сильный дефицит витамина B12 способен вызвать неврологические проблемы вроде спутанности сознания, слабоумия, депрессии и потери памяти. В числе других симптомов — тошнота и рвота, изжога, вздутие живота, запор или диарея, потеря аппетита и веса. При появлении признаков нехватки витамина необходимо обратиться к врачу.

В большом количестве витамин B12 содержится в говядине, печени, птице и рыбе, яйцах, молоке, йогурте и сыре.