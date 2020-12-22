Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Стопкоронавирус.рф

На какие болезни указывает боль в языке 

Мира Маркина 7 часов назад
На какие болезни указывает боль в языке
Фото: depositphotos.com
Боль в языке может быть абсолютно безобидна, но порой она является симптомом серьезного недуга. Подробнее о том, на какие болезни указывают неприятные ощущения во рту, — в материале "Рамблера".

Травмы

Сильная боль в языке может возникнуть из-за того, что вы его прикусили. Порой люди делают это неосознанно во сне. Существует даже заболевание бруксизм. Сами вы о нем едва ли можете догадаться, однако близкие могут вам рассказать о том, что по ночам слышат зубной скрежет.

Синдром жжения во рту

Если вы чувствуете, что во рту печет, а язык болит без видимых на то причин, не исключено, что всему виной синдром жжения во рту. Этот недуг довольно часто возникает у женщин в период климакса.

Инфекции

В ротовой полости здорового человека живет бессчетное число бактерий и грибков. При низком иммунитете язык может воспалиться, из-за чего развивается глоссит. Его сопровождают не только боль и жжение языка, но также сероватый налет.

Рак языка

Если на поверхности языка внезапно возникла ранка, которая долго не заживает и болит, это может сигнализировать об онкологии языка. На ранней стадии этот симптом бывает единственным. Далее проявляется дискомфорт при глотании, увеличиваются подчелюстные, шейные лимфоузлы и появляется слабость.
Видео дня. Как отличить изжогу от инфаркта
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение