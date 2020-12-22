На какие болезни указывает боль в языке 

Боль в языке может быть абсолютно безобидна, но порой она является симптомом серьезного недуга. Подробнее о том, на какие болезни указывают неприятные ощущения во рту, — в материале "Рамблера".

Травмы

Сильная боль в языке может возникнуть из-за того, что вы его прикусили. Порой люди делают это неосознанно во сне. Существует даже заболевание бруксизм. Сами вы о нем едва ли можете догадаться, однако близкие могут вам рассказать о том, что по ночам слышат зубной скрежет.

Синдром жжения во рту

Если вы чувствуете, что во рту печет, а язык болит без видимых на то причин, не исключено, что всему виной синдром жжения во рту. Этот недуг довольно часто возникает у женщин в период климакса.

Инфекции

В ротовой полости здорового человека живет бессчетное число бактерий и грибков. При низком иммунитете язык может воспалиться, из-за чего развивается глоссит. Его сопровождают не только боль и жжение языка, но также сероватый налет.

Рак языка

Если на поверхности языка внезапно возникла ранка, которая долго не заживает и болит, это может сигнализировать об онкологии языка. На ранней стадии этот симптом бывает единственным. Далее проявляется дискомфорт при глотании, увеличиваются подчелюстные, шейные лимфоузлы и появляется слабость.