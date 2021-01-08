Врач назвал самые обманчивые виды боли 

Руководитель кафедры гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Андрей Барановский заявил, что внезапная боль в животе может сигнализировать не только о переедании, но и о серьезном недуге. Слова медика передает "Пятый канал".
При таких обманчивых видах боли врач рекомендует немедленно вызывать скорую помощь. По словам Барановского, сильные и резко появляющиеся боли могут свидетельствовать о нескольких заболеваниях желчевыделительной системы — панкреатите и холецистите.
«Такие боли, как правило, не исчезают самостоятельно даже после приема общепринятых средств и спазмолитиков»,
— пояснил медик.
Пациентам с хроническими заболеваниями также необходимо следить, не появились ли новые факторы, способные спровоцировать ухудшение болезни. Барановский посоветовал не переедать и не злоупотреблять алкоголем.
Наиболее опасными являются боли, появляющиеся при голоде и по ночам. Заглушить их помогают только вода, еда и лекарства. Эти боли могут сопровождаться рвотой с элементами черных вкраплений, которые сигнализируют о возможном желудочном кровотечении.
Специалист рекомендовал не заниматься самодиагностикой и своевременно обращаться в больницу.
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