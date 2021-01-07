Эксперт назвал неожиданные предвестники инфаркта 

Зачастую именно боль и давление в груди указывают на сердечный приступ. Но, как оказалось, могут появиться и другие симптомы инфаркта миокарды. Об этом сообщает Express.

Профессор Адам Тейлор из Ланкастерского университета утверждает, что предвестником сердечного приступа может стать налет на зубах, похожий на липкую пленку. Это связано с развитием в нем "плохих" бактерий, которые могут попасть в кровоток, вызвать воспаление сосудов и стать причиной инфаркта.

Еще одним неожиданным проявлением, по словам специалиста, является кислый привкус во рту. Также стоит обратить внимание на появление боли в челюсти, которую многие описывают как сильную зубную боль.