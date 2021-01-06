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Психолог объяснила, как побороть стресс из-за пандемии 

Мира Маркина 8 часов назад
Психолог объяснила, как побороть стресс из-за пандемии
Фото: depositphotos.com
Психолог раскрыла способ, как побороть стресс, вызванный пандемией COVID-19. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам кандидата психологических наук, бизнес-тренера Кристины Иваненко, в настоящее время неопределенность стала "новой нормальностью". Эксперт подчеркнула, что одним из актуальных понятий в сегодняшней психологии является "антихрупкость" — способность реагировать на неопределенность усилением.
Иваненко также обратила внимание на то, что существует три вида систем: первые ломаются в условиях неопределенности, вторые сохраняют стабильность, а третьи, "антихрупкие", становятся лучше. По словам Иваненко, в новых реалиях неопределенность стала условием, которое необходимо не перетерпеть, а принять.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников усомнился в том, что коронавирус пришел из Китая.
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