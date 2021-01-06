Психолог объяснила, как побороть стресс из-за пандемии 

Психолог раскрыла способ, как побороть стресс, вызванный пандемией COVID-19. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам кандидата психологических наук, бизнес-тренера Кристины Иваненко, в настоящее время неопределенность стала "новой нормальностью". Эксперт подчеркнула, что одним из актуальных понятий в сегодняшней психологии является "антихрупкость" — способность реагировать на неопределенность усилением.

Иваненко также обратила внимание на то, что существует три вида систем: первые ломаются в условиях неопределенности, вторые сохраняют стабильность, а третьи, "антихрупкие", становятся лучше. По словам Иваненко, в новых реалиях неопределенность стала условием, которое необходимо не перетерпеть, а принять.