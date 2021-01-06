Мясников усомнился, что коронавирус пришел из Китая 

В своем Telegram-канале телеведущий и врач поделился своими мыслями.

Мясников напомнил, что Пекин отрицает тот факт, что коронавирус возник на его территории, эксперт заявил, что теория происхождения вируса из Уханя сильно смахивает на отвлекающий маневр.

Объясняет свои рассуждения Мясников теми фактами, что во всем мире практически одновременно начали заболевать люди, причем, в некоторых странах (например, во Франции) первый случай коронавируса был зафиксирован документально задолго до огласки официального первого пациента.

Понимаете: нам подсовывают теорию "единой вспышки", а на самом деле мы ровно ничего не знаем!… Давайте воспринимать COVID-19 как природное явление — не демонизировать, ни приумножать, ни паниковать. Соблюдать меры.

— отметил Мясников.

Также доктор призвал россиян к вакцинации от коронавируса, отметив, что на данный момент она является единственным средством, чтобы постараться переломить ситуацию.