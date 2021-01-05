Дерматолог назвала кожный зуд признаком рака 

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Специалист из Германии Яэль Адлер рассказала в интервью изданию FOCUS о неожиданном признаке онкологического заболевания.

О наличии серьезных заболеваний, по словам дерматолога, могут говорить различные высыпания на коже. Так, например, покраснения, мелкие прыщики и другие раздражения могут указывать о сбое в работе желудочно-кишечного тракта.

Но особое внимание Адлер рекомендовала обращать на зуд, появившийся без какой-либо очевидной причины. Такой зуд дерматолог назвала предупреждающим симптомом, указывающим на возможные нарушения обмена веществ, вызванные такими опасными заболеваниям, как рак или диабет.

При любых очевидных изменениях на коже Адлер посоветовала в кратчайшие сроки обратиться к специалисту и пройти обследование.