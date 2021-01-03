Врач рассказала об опасности новогодних блюд 

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какие новогодние блюда могут представлять опасность для организма. В частности, отметила медик, срок годности практически всех блюд, которые заготавливают к Новому году, составляет не более 1-2 суток. Ее слова приводит Sputnik

Холодные блюда, такие как салаты, портятся особенно быстро. Именно поэтому ими легко отравиться. Степень отравления может различаться. Например, если симптомы носят кратковременный характер, нет температуры или сильной слабости, то можно не беспокоиться.

Но если появилась диарея, а другие симптомы не проходят, то стоит обратиться к специалисту. Потому что в желудочно-кишечном тракте могут начать расти вредные для организма патогены.

Врач отметила, что рвота является благоприятным симптомом, означающим, что организм борется с ядами.

"Это хороший, хоть и неприятный признак: значит, сработала защита, происходит очищение организма, а не поступление некачественного продукта внутрь, когда начинаются уже другие процессы. Но даже если это единственный симптом отравления, рекомендуется все равно изменить стиль питания. Например, есть только отварное мясо и крупы, и только через несколько дней уже можно менять питание в сторону привычного",

— заявила медик.