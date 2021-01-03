Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врач рассказала об опасности новогодних блюд 

Стелла Шмель 4 часа назад
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какие новогодние блюда могут представлять опасность для организма. В частности, отметила медик, срок годности практически всех блюд, которые заготавливают к Новому году, составляет не более 1-2 суток. Ее слова приводит Sputnik.
Холодные блюда, такие как салаты, портятся особенно быстро. Именно поэтому ими легко отравиться. Степень отравления может различаться. Например, если симптомы носят кратковременный характер, нет температуры или сильной слабости, то можно не беспокоиться.
Но если появилась диарея, а другие симптомы не проходят, то стоит обратиться к специалисту. Потому что в желудочно-кишечном тракте могут начать расти вредные для организма патогены.
Врач отметила, что рвота является благоприятным симптомом, означающим, что организм борется с ядами.

"Это хороший, хоть и неприятный признак: значит, сработала защита, происходит очищение организма, а не поступление некачественного продукта внутрь, когда начинаются уже другие процессы. Но даже если это единственный симптом отравления, рекомендуется все равно изменить стиль питания. Например, есть только отварное мясо и крупы, и только через несколько дней уже можно менять питание в сторону привычного",

— заявила медик.
Ранее "Рамблер" писал, как не заболеть во время прогулки.
Комментарии 1
Болезни и лекарства , Видео , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
Болезни и лекарства
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение