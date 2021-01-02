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Врач рассказал, как не заболеть во время прогулки 

Анна Арсеньева 6 часов назад
Как не заболеть во время прогулки зимой
Фото: depositphotos.com
Оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, как не простудиться во время зимней прогулки. Об этом пишет АиФ.ru.
Медик посоветовал следить за своим дыханием на улице. При слишком интенсивном нос не успевает прогреть воздух, и он попадает в легкие холодным. Нужно дышать равномерно и не очень глубоко. При этом рот стоит оставлять открытым, не закрывая его шарфом. Также врач заявил, что во время прогулки лучше отказаться от маски.

"Стоит проявлять особую внимательность в тех случаях, когда мы катаемся на коньках, лыжах, на тюбинге. Ведь при движении частота и глубина дыхательных движений увеличиваются, вследствие этого мы можем легкие переохладить", — сказал Владимир Зайцев.

Он порекомендовал брать с собой на улицу горячий, но не обжигающий чай:

"При этом холодные напитки и газировка разного рода под запретом. Не стоит пить и кофе, так как у него есть ряд нюансов, вследствие которых он только забирает силы".

Что касается одежды, лучше выбирать ту, которая предназначена для катания на горных лыжах, снегоходов и других активностей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что психолог объяснил, почему люди грустят во время праздников.
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Болезни и лекарства , Владимир Зайцев
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