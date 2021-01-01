Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Психолог объяснил, почему люди грустят во время праздников 

Даня Виттиг 3 часа назад
Психолог объяснил, почему люди грустят во время праздников
Фото: depositphotos
Заведующий кафедрой нейро— и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Александр Тхостов рассказал, почему многие люди замечают у себя депрессивные мысли во время праздников. По его словам, это происходит из-за завышенных ожиданий. Его слова передает ТАСС.

«Предновогоднее перевозбуждение обычно заканчивается спадом. То есть люди готовились, многого ожидали, потом веселились. А утром 1 января просыпаются и понимают, что ничего особо не изменилось. В этой ситуации нужно понимать, что этот год — не последний, будут другие. Следовательно, будут другие возможности реализовать свои планы и ожидания», — отметил психолог.

Тхостов порекомендовал во время каникул завершить накопившиеся дела, провести время с семьей и заняться своим здоровьем. Также может помочь полезная деятельность.

«Можно привести себя в порядок, сходить на прогулку, разобрать бумаги. Уходящий год, конечно, был тяжелым для россиян. Но людям нужно помнить, что когда-нибудь эти испытания закончатся», — заключил специалист.

Ранее "Рамблер" сообщал, как россияне хотят изменить свою жизнь в этом году.
Видео дня. Какая еда поможет восстановить печень
Комментарии 1
ЗОЖ , Александр Тхостов , МГУ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение