Психолог объяснил, почему люди грустят во время праздников 

«Предновогоднее перевозбуждение обычно заканчивается спадом. То есть люди готовились, многого ожидали, потом веселились. А утром 1 января просыпаются и понимают, что ничего особо не изменилось. В этой ситуации нужно понимать, что этот год — не последний, будут другие. Следовательно, будут другие возможности реализовать свои планы и ожидания», — отметил психолог.