Похмелье устранить можно подручными средствами — все из них есть почти в каждом доме. Какие именно использовать — рассказали эксперты. Их слова приводит портал Times Now.
Напитки с кофеином могут помочь в борьбе с чувством усталости при похмелье.
Теплая вода или чай с добавлением имбиря поможет наладить работу пищеварения и успокоит желудок.
Чтобы восстановить организм после буйных возлияний, также рекомендуют употреблять продукты, богатые витамином С — апельсины, ягоды, киви.
От тревожного состояния при похмельном синдроме поможет избавиться ромашка — она наладит крепкий сон и приведет организм в порядок после интоксикации спиртным.
Также эксперты заметили и хорошую эффективность творога — он помогает снять неприятные симптомы, успокаивая желудок и снижая кислотность.
Ранее "Рамблер" писал, что будет, если выпить спиртное при кодировании.