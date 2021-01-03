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Похмелье устранить можно подручными средствами — все из них есть почти в каждом доме. Какие именно использовать — рассказали эксперты. Их слова приводит портал Times Now.

Напитки с кофеином могут помочь в борьбе с чувством усталости при похмелье.

Теплая вода или чай с добавлением имбиря поможет наладить работу пищеварения и успокоит желудок.

Чтобы восстановить организм после буйных возлияний, также рекомендуют употреблять продукты, богатые витамином С — апельсины, ягоды, киви.

От тревожного состояния при похмельном синдроме поможет избавиться ромашка — она наладит крепкий сон и приведет организм в порядок после интоксикации спиртным.

Также эксперты заметили и хорошую эффективность творога — он помогает снять неприятные симптомы, успокаивая желудок и снижая кислотность.