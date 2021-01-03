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Эксперты назвали 5 самых действенных способов избавиться от похмелья 

Стелла Шмель 5 часов назад
Похмелье устранить можно подручными средствами — все из них есть почти в каждом доме. Какие именно использовать — рассказали эксперты. Их слова приводит портал Times Now.
Напитки с кофеином могут помочь в борьбе с чувством усталости при похмелье.
Теплая вода или чай с добавлением имбиря поможет наладить работу пищеварения и успокоит желудок.
Чтобы восстановить организм после буйных возлияний, также рекомендуют употреблять продукты, богатые витамином С — апельсины, ягоды, киви.
От тревожного состояния при похмельном синдроме поможет избавиться ромашка — она наладит крепкий сон и приведет организм в порядок после интоксикации спиртным.
Также эксперты заметили и хорошую эффективность творога — он помогает снять неприятные симптомы, успокаивая желудок и снижая кислотность.
Ранее "Рамблер" писал, что будет, если выпить спиртное при кодировании.
Болезни и лекарства , Видео , Газета The Times
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