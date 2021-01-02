Что будет, если выпить спиртное при кодировании 

Алкоголизм тяжело поддается лечению, однако кодирование способно дать положительный результат. После процедуры врач предупреждает о том, что употребление спиртного недопустимо, поскольку может вызвать серьезные последствия. «Рамблер» расскажет, что будет, если выпить алкоголь после кодировки.

При кодировании пациент ощущает отвращение к любому спиртному напитку. Процедура проходит исключительно в специальных стационарах, и только для тех, кто не имеет противопоказаний. А проблемы после приема алкоголя могут зависеть от нескольких факторов, например, вида кодировки, препарата и особенностей организма.

головокружение, головная боль;

проблемы с дыханием;

тошнота;

приступ паники;

скачки давления;

кожные высыпания. Если была медикаментозная кодировка, то понять, что организмом происходит что-то неладное можно будет уже через несколько минут. Вот несколько из симптомов:

Особенно опасны спиртные напитки для тех, кто страдает стено— или тахикардией, а также для гипертоников. Употребление алкоголя при кодировании в этих случаях может привести к инсульту или инфаркту.

Если после кодирования пациент все же выпил, при любых симптомах необходимо вызвать скорую помощь.