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Что будет, если выпить спиртное при кодировании 

Мария Грибова 5 часов назад
Что будет, если выпить спиртное при кодировании
Фото: depositphotos.com
Алкоголизм тяжело поддается лечению, однако кодирование способно дать положительный результат. После процедуры врач предупреждает о том, что употребление спиртного недопустимо, поскольку может вызвать серьезные последствия. «Рамблер» расскажет, что будет, если выпить алкоголь после кодировки.
При кодировании пациент ощущает отвращение к любому спиртному напитку. Процедура проходит исключительно в специальных стационарах, и только для тех, кто не имеет противопоказаний. А проблемы после приема алкоголя могут зависеть от нескольких факторов, например, вида кодировки, препарата и особенностей организма.
Если была медикаментозная кодировка, то понять, что организмом происходит что-то неладное можно будет уже через несколько минут. Вот несколько из симптомов:
  • головокружение, головная боль;
  • проблемы с дыханием;
  • тошнота;
  • приступ паники;
  • скачки давления;
  • кожные высыпания.
Особенно опасны спиртные напитки для тех, кто страдает стено— или тахикардией, а также для гипертоников. Употребление алкоголя при кодировании в этих случаях может привести к инсульту или инфаркту.
Если после кодирования пациент все же выпил, при любых симптомах необходимо вызвать скорую помощь.
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