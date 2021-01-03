Обнаруживший Эболу ученый предупредил о «большой пандемии» 

Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум рассказал, что человечество ждут другие пандемии со смертельными заболеваниями. Об этом сообщает CNN.

Муембе-Тамфум в 1976 году был одним из тех, кто помогал обнаружить Эболу в составе крови первых инфицированных.

Ученый отметил, что угроза для человека появляется из-за вырубки лесов, так как люди начинают больше контактировать в возбудителями заболеваний. По мнению Муембе-Тамфума, все это может привести к росту числа пандемий.

По мнению эксперта, в будущем может появиться "большая пандемия", которую вызовет болезнь, такая же заразная, как COVID-19, и такая же смертоносная, как Эбола.