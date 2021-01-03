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Стопкоронавирус.рф

Обнаруживший Эболу ученый предупредил о «большой пандемии» 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум рассказал, что человечество ждут другие пандемии со смертельными заболеваниями. Об этом сообщает CNN.
Муембе-Тамфум в 1976 году был одним из тех, кто помогал обнаружить Эболу в составе крови первых инфицированных.
Ученый отметил, что угроза для человека появляется из-за вырубки лесов, так как люди начинают больше контактировать в возбудителями заболеваний. По мнению Муембе-Тамфума, все это может привести к росту числа пандемий.
По мнению эксперта, в будущем может появиться "большая пандемия", которую вызовет болезнь, такая же заразная, как COVID-19, и такая же смертоносная, как Эбола.

"Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества", — заключил он.

Ранее "Рамблер" сообщал, что вирусолог раскрыл связь между ОРВИ и группой крови.
Болезни и лекарства , Видео
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