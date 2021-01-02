Вирусолог раскрыл связь между ОРВИ и группой крови 

«Это любопытно, и какие-то корреляции возможны, но, с чем они связаны напрямую, с этим обстоятельством [группой крови] или с чем-то, чего мы не знаем, не совсем ясно. Между всем можно найти какие-то статистические корреляции, но, если это действительно существенно, это надо изучать, и только тогда можно будет сделать какие-то выводы»,