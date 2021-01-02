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Вирусолог раскрыл связь между ОРВИ и группой крови 

Мария Грибова 1 час назад
Вирусолог раскрыл связь между ОРВИ и группой крови
Фото: depositphotos.com
Вирусолог Алексей Аграновский заявил, что группа крови связана с заболеваемостью ОРВИ, однако он отметил, что стопроцентного доказательства нет. Данными специалист поделился в беседе с телеканалом «Звезда».

«Это любопытно, и какие-то корреляции возможны, но, с чем они связаны напрямую, с этим обстоятельством [группой крови] или с чем-то, чего мы не знаем, не совсем ясно. Между всем можно найти какие-то статистические корреляции, но, если это действительно существенно, это надо изучать, и только тогда можно будет сделать какие-то выводы»,

— отметил Аграновский.
Ранее «Рамблер» писал о том, что врач рассказал, как не заболеть во время прогулки.
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