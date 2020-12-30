В Минздраве назвали самую частую причину смерти россиян

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, из-за каких проблем со здоровьем чаще всего умирают россияне. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия-24».
По словам Михаила Мурашко, больше всего в стране смертельных случаев, вызванных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Глава Минздрава отметил, что сильно на ситуацию повлияла пандемия коронавируса, так как инфекция оказывает влияние не только на легкие, но и на сердце. У пациентов возникали осложнения, которые также были связаны с образованием тромбов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что обнаружено еще одно опасное последствие коронавируса.