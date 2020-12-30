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Стопкоронавирус.рф

Обнаружено еще одно опасное последствие коронавируса 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Ученые из США обнаружили, что у перенесших COVID-19 пациентов может быть длительное нарушение клеточного иммунитета, которое повышает восприимчивость к инфекциям и препятствует защите от коронавируса. Научная работа опубликована в журнале Journal of Clinical Investigation.
Специалисты из Университета Алабамы в Бирмингеме взяли образцы крови у 46 госпитализированных пациентов с коронавирусом и 39 человек, проходивших лечение дома. Они проанализировали, как иммунная система реагирует на инфекцию и ведет себя во время выздоровления.
Ученые выяснили, что у многих людей, перенесших инфекцию, иммунные клетки истощены. Они хуже сопротивляются повторным заболеваниям и не дают сформировать полноценный защитный иммунитет к коронавирусу.
При этом, как оказалось, у пациентов, переболевших COVID-19 в легкой форме, нарушения иммунной регуляции сохранялись дольше, чем у госпитализированных.

"Эти результаты указывают на характер изменений адаптивной иммунной системы при COVID-19 и предполагают более долгосрочные эффекты нарушения иммунитета, в том числе к SARS-CoV-2", — говорится в исследовании.

Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые разработали новое средство против COVID-19.
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Коронавирус , Видео
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