Ученые разработали новое средство против COVID-19

Исследователи из Великобритании приступили к испытанию нового метода лечения COVID-19 при помощи антител. Если он будет эффективным, то инфицированные SARS-CoV-2 получат защиту против прогрессирования COVID-19.

Препарат AZD7442 разработали специалисты больницы при Университетском колледже Лондона и компании AstraZeneka. Он представляет собой комбинацию моноклональных антител AZD8895 и AZD1061, нацеленные на рецептор-связывающий домен шипового белка SARS-CoV-2. Присоединяясь к этой части коронавирусного белка, антитела блокируют прикрепление вируса к клетке и его дальнейшее проникновение в нее.

Ученые внесли в антитела изменения, которые увеличивают время их действия (до 6-12 месяцев), а также снижают риск антитело-зависимого усиления заболевания. Специалисты надеются, что это поможет людям, подвергшимся воздействию коронавируса, избежать развития симптомов COVID-19. Данная профилактика позволит, в частности, спасти людей пожилого возраста, которые находятся в домах престарелых.