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Британские ученые разработали новое средство против COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Ученые разработали новое средство против COVID-19
Фото: depositphotos.com
Исследователи из Великобритании приступили к испытанию нового метода лечения COVID-19 при помощи антител. Если он будет эффективным, то инфицированные SARS-CoV-2 получат защиту против прогрессирования COVID-19.
Препарат AZD7442 разработали специалисты больницы при Университетском колледже Лондона и компании AstraZeneka. Он представляет собой комбинацию моноклональных антител AZD8895 и AZD1061, нацеленные на рецептор-связывающий домен шипового белка SARS-CoV-2. Присоединяясь к этой части коронавирусного белка, антитела блокируют прикрепление вируса к клетке и его дальнейшее проникновение в нее.
Ученые внесли в антитела изменения, которые увеличивают время их действия (до 6-12 месяцев), а также снижают риск антитело-зависимого усиления заболевания. Специалисты надеются, что это поможет людям, подвергшимся воздействию коронавируса, избежать развития симптомов COVID-19. Данная профилактика позволит, в частности, спасти людей пожилого возраста, которые находятся в домах престарелых.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врачи назвали симптомы-предвестники коронавируса.
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