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Стопкоронавирус.рф

Врачи назвали симптомы-предвестники коронавируса 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Врачи назвали симптомы-предвестники коронавируса
Фото: depositphotos.com
Американские врачи из клиники Майо рассказали, какие симптомы предшествуют респираторным проявлениям коронавируса. Об этом пишет Daily Express.
По словам специалистов, COVID-19 может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. Такие симптомы могут длиться всего один день. После тошноты, как правило, появляются кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.
Ученые отметили, что это не самые распространенные симптомы коронавируса. При этом они могут сигнализировать и о других проблемах со здоровьем: гриппе, депрессии, мигрени или расстройствах ЖКТ.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые посоветовали увлажнитель воздуха против COVID-19.
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