Врачи назвали симптомы-предвестники коронавируса 

Американские врачи из клиники Майо рассказали, какие симптомы предшествуют респираторным проявлениям коронавируса. Об этом пишет Daily Express.

По словам специалистов, COVID-19 может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. Такие симптомы могут длиться всего один день. После тошноты, как правило, появляются кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.

Ученые отметили, что это не самые распространенные симптомы коронавируса. При этом они могут сигнализировать и о других проблемах со здоровьем: гриппе, депрессии, мигрени или расстройствах ЖКТ.