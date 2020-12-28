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Ученые посоветовали увлажнитель воздуха против COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Ученые посоветовали увлажнитель воздуха против COVID-19
Фото: depositphotos.com
Ученые рекомендуют использовать увлажнитель воздуха, чтобы снизить риск заражения COVID-19 в помещении. Об этом сообщает издание Science Alert.
Линси Марр из политехнического университета Вирджинии подчеркнула, что в квартире или офисе следует поддерживать влажность на уровне выше 40%, но ниже 60% в зимние месяцы. В этих условиях вирус не выживает, а защитная система организма, в том числе слизистая оболочка органов дыхания, работает лучше, чем при сухом воздухе.
Исследователь аэрозолей Аджит Ахлават и его коллеги показали, что вероятность передачи коронавируса воздушным путем в засушливых местах выше, чем во влажных. Это объясняется тем, что вирусные частицы при небольшой увлажненности остаются в воздухе и сохраняют способность к заражению дольше. Во влажном воздухе липидная оболочка коронавируса быстрее разрушается, что инактивирует патоген.
Более высокие температуры также способны препятствовать распространению вируса через поверхности, хотя такой тип передачи встречается редко. Вдобавок к этому, ученые не советуют поддерживать чрезмерную влажность, так как она провоцирует рост плесени, которая вызывает астму и аллергические реакции.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Роспотребнадзор спрогнозировал угасание коронавируса.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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