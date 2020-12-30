Как опухает тело при раке легких 

Организация Cancer Research UK раскрыла неочевидный признак рака легких. По словам экспертов, об онкологии могут свидетельствовать шишки или опухшие области в подмышечной впадине.

Данный симптом говорит о том, что болезнь затронула лимфатические узлы. Однако в организации отметили, что лимфоузлы могут увеличиваться и при инфекционном заболевании.

Среди других менее распространенных симптомов рака легких специалисты также выделяют утолщение концевых фаланг пальцев, затрудненное глотание или боль при глотании, а также охриплость, отеки шеи или лица, постоянные боли в груди и плечах.