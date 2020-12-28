Врачи рассказали, как распознать рак легких по глазам 

Врачи из Великобритании рассказали, какие "глазные" симптомы могут указывать на рак легких. Об этом сообщает Express.

Так, о наличии онкологического заболевания могут сигнализировать опущение века, уменьшение размера зрачка или удвоение в глазах.

Первые два симптома появляются только на одной стороне лица. Они связаны с немелкоклеточным раком легкого. Как правило, он начинается в бронхах, а затем распространяется на другие части тела, поражая симпатическую нервную систему.

Удвоение в глазах, по словам врачей, может о говорить о метастатическом раке легких. В таком случае раковые клетки отделяются от опухоли и перемещаются в другие части тела через кровеносную или лимфатическую систему.

Помимо проблем со зрением, из-за заболевания возникают трудности с речью, судороги и головная боль.