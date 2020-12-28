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Врачи рассказали, как распознать рак легких по глазам 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Врачи рассказали, как распознать рак легких по глазам
Фото: depositphotos.com
Врачи из Великобритании рассказали, какие "глазные" симптомы могут указывать на рак легких. Об этом сообщает Express.
Так, о наличии онкологического заболевания могут сигнализировать опущение века, уменьшение размера зрачка или удвоение в глазах.
Первые два симптома появляются только на одной стороне лица. Они связаны с немелкоклеточным раком легкого. Как правило, он начинается в бронхах, а затем распространяется на другие части тела, поражая симпатическую нервную систему.
Удвоение в глазах, по словам врачей, может о говорить о метастатическом раке легких. В таком случае раковые клетки отделяются от опухоли и перемещаются в другие части тела через кровеносную или лимфатическую систему.
Помимо проблем со зрением, из-за заболевания возникают трудности с речью, судороги и головная боль.
Ранее "Рамблер" сообщал, что немецкие ученые нашли неожиданное лекарство от рака мозга.
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