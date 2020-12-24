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Немецкие ученые нашли неожиданное лекарство от рака мозга 

Даня Виттиг 14 часов назад
Немецкие ученые нашли неожиданное лекарство от рака мозга
Фото: depositphotos.com
Ученые Университета Гете из Германии выяснили, что лекарство от диареи лоперамид может провоцировать гибель клеток злокачественной опухоли.
Речь идет о глиобластоме — неизлечимой формы опухоли головного мозга. Открытие опубликовано в статье журнала Autophagy.
Исследователи выяснили, что в некоторых типах опухолевых клеток лоперамид вызывает стрессовую реакцию в эндоплазматическом ретикулуме, который отвечает за ключевые этапы синтеза белка.
Стресс разрушает ретикулум с последующим самоуничтожением злокачественных клеток. В нормальных клетках аутофагия способствует разрушению поврежденных компонентов, однако в дефектных она может вызывать необратимые процессы, ведущие к гибели.
Лоперамид безопасен для здоровых тканей. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить способ доставки препарата в мозг через гематоэнцефалический барьер.
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