Немецкие ученые нашли неожиданное лекарство от рака мозга 

Ученые Университета Гете из Германии выяснили, что лекарство от диареи лоперамид может провоцировать гибель клеток злокачественной опухоли.
Речь идет о глиобластоме — неизлечимой формы опухоли головного мозга. Открытие опубликовано в статье журнала Autophagy.
Исследователи выяснили, что в некоторых типах опухолевых клеток лоперамид вызывает стрессовую реакцию в эндоплазматическом ретикулуме, который отвечает за ключевые этапы синтеза белка.
Стресс разрушает ретикулум с последующим самоуничтожением злокачественных клеток. В нормальных клетках аутофагия способствует разрушению поврежденных компонентов, однако в дефектных она может вызывать необратимые процессы, ведущие к гибели.
Лоперамид безопасен для здоровых тканей. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить способ доставки препарата в мозг через гематоэнцефалический барьер.
Ранее "Рамблер" сообщал, как распознать рак позвоночника на ранней стадии.