Немецкие ученые нашли неожиданное лекарство от рака мозга 

Все новости на карте

Ученые Университета Гете из Германии выяснили, что лекарство от диареи лоперамид может провоцировать гибель клеток злокачественной опухоли.

Речь идет о глиобластоме — неизлечимой формы опухоли головного мозга. Открытие опубликовано в статье журнала Autophagy.

Исследователи выяснили, что в некоторых типах опухолевых клеток лоперамид вызывает стрессовую реакцию в эндоплазматическом ретикулуме, который отвечает за ключевые этапы синтеза белка.

Стресс разрушает ретикулум с последующим самоуничтожением злокачественных клеток. В нормальных клетках аутофагия способствует разрушению поврежденных компонентов, однако в дефектных она может вызывать необратимые процессы, ведущие к гибели.

Лоперамид безопасен для здоровых тканей. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить способ доставки препарата в мозг через гематоэнцефалический барьер.