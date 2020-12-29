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Назван опасный признак высокого давления, который часто игнорируют 

Стелла Шмель 49 минут назад
Назван опасный признак гипертонии, который часто игнорируют
Фото: globallookpress.com
Если у человека часто поднимается артериальное давление, это может грозить последствиями для организма. Но не всегда гипертонию можно легко выявить. Некоторые ее симптомы являются совершенно неспецифическими, поэтому больные редко связывают их именно с этим недугом.
В частности, состояние ног может указывать на проблемы с давлением, считают специалисты британской благотворительной организации Blood Pressure UK.
Если лодыжки опухают, это может говорить как о гипертонии, так и о сердечной недостаточности, уверены медики.
Высокое кровяное давление заставляет сердце работать с дополнительной нагрузкой. Это приводит к утолщению сердечной мышцы, что со временем скажется на эффективности при циркуляции крови. Впоследствии жидкость будет скапливаться в лодыжках. Именно это и приводит к их опуханию.
Ранее "Рамблер" писал о признаках того, что ваш организм стареет быстрее.
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