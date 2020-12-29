Признаки того, что ваш организм стареет быстрее 

Старение организма у всех происходит по-разному. У одних людей первые морщины появляются в 20, а другие в 30 ходят с гладким лицом. Все это — результат возрастных изменений в организме, на которые влияет образ жизни. "Рамблер" рассказывает, какие признаки говорят о том, что ваш организм уже начал стареть.

Ухудшение метаболизма

С возрастом у человека замедляется обмен веществ, что критически сказывается на его весе и общем состоянии тела. Если раньше вы могли спокойно съесть пару бутербродов с колбасой на ночь и запить их сладким чаем, а теперь чувствуете, что это было лишнее, то у вас замедлился метаболизм. Это не хорошо и не плохо, но теперь вам надо ответственнее относиться к составлению рациона.

Уменьшилась скорость реакции

Чем старше становится человек, тем медленнее его мозг реагирует на окружающий мир. Именно поэтому с возрастом чаще бьется посуда, вы перестаете схватывать падающие вещи и хуже водите машину. Чтобы понять, что у вас замедлилась реакция, схватите на лету линейку и отмерьте, на какой отметке вы ее поймали. С годами сравнивать результаты.

Медленно заживают раны

Вы наверняка знаете, что у стариков заживление происходит медленнее, чем у молодых. Именно поэтому люди в возрасте боятся сломать шейку бедра — это приковывает их к кровати на несколько месяцев. Период восстановления у пожилых часто длится намного дольше из-за замедленных функций организма.

Потеря интереса к жизни

Изменение психического состояния тоже подвластно возрастным изменениям. Одним из проявлений предпосылок деменции является то, что человек теряет удовольствие от занятий, которые его когда-то радовали. Если вы заметили за собой подобное, то стоит обратиться к психологу или психиатру.